Schwerverletzter bei Unfall auf Autobahn

Stolpe (dpa/mv) - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 bei Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht zum Freitag schwer verletzt worden. Der 44-Jährige kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume, so ein Polizeisprecher am Freitag. Durch den Aufprall wurde das Auto so stark beschädigt, dass die Feuerwehr den Mann befreien musste. Er war ansprechbar, sei aber in einem kritischen Zustand. Wie es zu den Umfall kam, war zunächst noch nicht klar.