Dachlawine stürzt auf fahrendes Auto

Steinach (dpa/th) - Eine wegen Tauwetters in Bewegung geratene Schneelawine ist in Steinach (Sonneberg) von einem Hausdach auf ein vorbeifahrendes Auto samt Fahrer gestürzt. Dabei sei die Windschutzscheibe zerstört worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 40 Jahre alte Autofahrer kam bei dem Unfall am Montag mit dem Schrecken davon. Er war den Angaben zufolge mit seinem Wagen in einer Straße mit besonders schmalem Gehweg unterwegs. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 700 Euro.