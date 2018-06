Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seevetal (dpa/lni) - Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Seevetal (Landkreis Harburg) tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 70 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt des Bikers missachtet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Motorradfahrer starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle.