Mit Lastwagen 150 Meter abgestürzt: 52-Jähriger tot

Reit im Winkl (dpa/lby) - Ein 52-jähriger Mann ist mit seinem Lastwagen rund 150 Meter abgestürzt und gestorben. Der Mann war am Montagvormittag alleine von einer Alm in der Nähe von Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) ins Tal unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam er mit seinem Unimog aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, durchbrach eine Leitplanke, steuerte in eine Schneise im Wald und stürzte dann an einem Felsvorsprung, dem sogenannten Dackelsprung, ab. Ein Zeuge entdeckte darunter verstreute Autoteile und Arbeitsgeräte und alarmierte die Polizei. Feuerwehr und Bergwacht entdeckten schließlich den leblosen Mann daneben.