Unfall mit Krankentransporter auf A 93: 91-Jährige stirbt

Schwandorf (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem privaten Krankentransporter auf der Autobahn 93 bei Schwandorf ist eine 91-Jährige ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Transporter am Mittwoch mit zwei Patienten von Weiden in der Oberpfalz nach Regensburg unterwegs. Als der Fahrer auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah er vermutlich einen Lastwagen und fuhr ungebremst auf ihn auf. Der Transporter prallte nach Polizeiangaben in die Mittelleitplanke und blieb anschließend schwer beschädigt auf dem rechten Standstreifen stehen.

Die 91-jährige Frau und ein Rollstuhlfahrer an Bord des Fahrzeugs wurden eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Rollstuhlfahrer und der Fahrer des Transporters kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.