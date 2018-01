Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Girbigsdorf (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Ostsachsen mit seinem Wagen überschlagen, nachdem er zuvor in den Straßengraben gefahren ist. Der 38-Jährige sei in der Nacht zum Samstag verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Görlitz mit. Warum der Mann bei Girbigsdorf von der Straße abkam, sei noch nicht abschließend geklärt. Ein Alkoholtest habe bei ihm 1,84 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.