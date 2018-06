Auto erfasst Elfjährige: Mit schweren Verletzungen in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - In Sangerhausen ist eine Elfjährige von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen hatte am Mittwochabend eine Straße überqueren wollen, wie die Polizei in Eisleben am Donnerstag mitteilte. Das Kind wurde durch den heftigen Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert, Ersthelfer versorgten die Elfjährige. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Mädchen ordnungsgemäß bei Grün über die Straße gegangen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.