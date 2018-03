Autofahrer fährt Fußgängerinnen an: Beide schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Blankenburg (dpa/th) - Bei einem Unfall in Bad Blankenburg hat ein Autofahrer zwei Fußgängerinnen angefahren. Die beiden Rentnerinnen seien dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Saalfeld am Donnerstagmorgen mit. Die 68 und 69 Jahre alten Frauen wollten am Mittwochnachmittag die Straße überqueren. Ein Autofahrer bog in die Straße ein uns übersah die Frauen. Das Auto des 79-jährigen Fahrers kollidierte mit ihnen. Die Rentnerinnen stürzten und verletzten sich. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.