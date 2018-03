16-jähriger Mopedfahrer prallt gegen Baum: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pottiga (dpa/th) - Ein 16-Jähriger ist in Pottiga (Saale-Orla-Kreis) mit seinem Moped gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Er sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Saalfeld am Freitagmorgen mit. Zuvor hatte er am Donnerstagabend die Kontrolle über das Moped verloren. Er verletzte sich am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.