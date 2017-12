Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Ein 23 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag in Rudolstadt an einem Bahnübergang ums Leben gekommen. Die Polizeiinspektion Saalfeld geht von einem tragischen Unfall aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde der junge Mann an dem Übergang in der Nähe eines Kulturzentrums Saalgärten von einem Zug erfasst.