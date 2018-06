Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Westerwaldkreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rehe (dpa/lrs) - Beim Zusammenprall zweier Autos nahe Rehe (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte eine 60 Jahre alte Autofahrerin in einer Kurve einen Lastwagen überholen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto, das nicht mehr ausweichen konnte. Die Unfallverursacherin und der 40 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurden nach dem Unfall am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht.