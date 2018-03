Vier Verletzte bei Frontalcrash auf B202

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rastorf (dpa/lno) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 202 in Rastorf im Kreis Plön sind vier Personen verletzt worden. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt, ein sechsjähriges Kind und ein weiterer Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 77 Jahre alter Autofahrer war am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Eine 24-jährige Frau konnte mit ihrem Fahrzeug nicht mehr ausweichen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B202 war laut Polizei etwa eine Stunde lang gesperrt.