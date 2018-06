Unbekannte schlachten Kuh auf Weide

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radeberg (dpa/sn) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Bärwald bei Radeburg eine Kuh auf der Wiese geschlachtet. Nur die Innereien hätten die Täter zurückgelassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Besitzer des Tiers hatte den Vorfall bei der Polizei angezeigt, die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls. Das Motiv sei derzeit unklar.