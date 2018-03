Ein Toter bei Unfällen am Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Bei Unfällen am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen 85 Menschen verletzt worden, ein Mann kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der 50-Jährige war am Sonntag in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er starb noch am Unfallort. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei von Freitag bis Sonntag 492 Unfälle, davon waren 87 witterungsbedingt.