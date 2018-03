Paketdienst-Kurier rast gegen Sattelzug: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nöbdenitz (dpa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 zwischen Ronneburg und Schmölln ist am Montag der Fahrer eines Paketdienstes schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache raste der 34-jährige Kurier gegen einen Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aufprall wurde der Kleintransporter noch rund 100 Meter mitgeschleift. Der aus Chemnitz stammende Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden. Er wurde in eine Klinik nach Altenburg gebracht. Während der Rettungs- Berge- und Aufräumarbeiten war die A4 in Richtung Schmölln gesperrt.