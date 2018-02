Vorfahrt missachtet: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Plauen sind drei Menschen verletzt worden. Eine 74-jährige Autofahrerin missachtete am Dienstag die Vorfahrt und stieß mit dem Wagen eines 66-jährigen Mannes zusammen, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Dabei erlitt die gleichaltrige Beifahrerin des 66-Jährigen schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 74-Jährige und ihr 85 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 20 000 Euro.