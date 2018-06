77-Jährige Fahrradfahrerin von Lastwagen überfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Piding (dpa/lby) - Eine 77 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 20 bei Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) ums Leben gekommen. Die 77-Jährige aus Piding wollte am Donnerstagabend mit ihrem Fahrrad die Bundesstraße überqueren, übersah allerdings einen herannahenden Lastwagen, der die Frau erfasste. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb die Frau noch an der Unfallstelle. Gegen den 55-jährigen Lastwagenfahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.