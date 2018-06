Fußgänger von Auto erfasst: 18-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Ein 18-Jähriger ist in Osnabrück-Voxtrup von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend. Demnach erfasste der Wagen einer 31-Jährigen den Mann, als dieser auf die Fahrbahn trat. Weshalb der 18-Jährige auf die Straße lief, war zunächst unklar. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.