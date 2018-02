Auto überschlägt sich: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oppurg (dpa/th) - Bei einem Unfall in der Gemeinde Oppurg (Saale-Orla-Kreis) hat sich ein 51-jähriger Mann mit seinem Auto überschlagen und dabei schwer verletzt. Er sei am Sonntagnachmittag hinter einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Sein Auto rutschte über eine Wiese, überschlug sich und kam an einem Baum zum Stehen. Der Mann wurde im Wagen eingeklemmt und von einem Helfer befreit.