Auffahrunfall auf A29: Mann stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 29 bei Oldenburg ist am Dienstag ein 43 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Familienvater saß am Steuer seines Wagens, als ein anderes Auto mit hoher Geschwindigkeit von hinten auffuhr, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 42 Jahre alte Fahrer des anderen Autos verletzte sich laut Polizei leicht. Die Fahrbahn am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord in Richtung Wilhelmshaven war vier Stunden gesperrt.