Auto rollt in die Oder

Potsdam (dpa/bb) - Ein Auto mit Berliner Kennzeichen ist in Oderberg (Barnim) in die Oder gerollt. Das Fahrzeug hatte sich am Dienstag durch eine falsche Stellung des Automatikgetriebes in Bewegung gesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 46 Jahre alte Fahrzeugbesitzer saß demnach zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Auto. Er habe von außen noch versucht, den Wagen zu stoppen. Er sei dabei leicht verletzt worden. Feuerwehrleute bargen den Wagen.