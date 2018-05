Auto schleudert gegen Bäume

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Obersöchering (dpa/lby) - Bei einem Unfall im Kreis Weilheim-Schongau ist eine 18-Jährige gestorben, zwei weitere junge Menschen sind schwer verletzt worden. Die junge Fahrerin war aus bislang ungeklärter Ursache bei Obersöchering leicht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter im Bankett gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als sie gegenlenkte, steuerte das Fahrzeug über und schleuderte über die Fahrbahn nach links in die Böschung. Dort prallte das Auto frontal gegen zwei Bäume. Die 18-Jährige starb an ihren schweren Verletzungen. Ihre Mitfahrer, eine 19 Jahre alte Frau und ein 18-jähriger Mann, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls flog ein Vorderreifen und der Stoßdämpfer auf die Straße. Ein 60 Jahre alter Autofahrer überfuhr mit seinem Fahrzeug die Wrackteile. Er blieb unverletzt, sein Auto wurde aber beschädigt. Die Bundesstraße 472 war am Freitagabend für die Ermittlungen und Bergungsarbeiten mehr als fünf Stunden komplett gesperrt.