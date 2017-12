Auto kracht gegen Baum: Fahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhonnefeld-Gierend (dpa/lrs) - Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist an Heiligabend bei einem Unfall in Oberhonnefeld-Gierend (Landkreis Neuwied) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen am frühen Morgen zunächst nach links von seiner Spur ab und prallte mehrfach gegen den Randstein. Danach prallte er gegen einen Baum. Die Ursache war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.