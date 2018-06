Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind am Mittwoch in Nordhausen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Autofahrer habe offenbar beim Abbiegen den Abstand zur parallel fahrenden Straßenbahn unterschätzt, teilte die Polizei mit. Der 53 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock, eine 75 Jahre alte Frau in der Bahn wurde ebenfalls verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 6000 Euro.