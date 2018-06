21-Jährige fährt auf bremsendes Auto auf: sechs Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niederzier (dpa/lnw) - Sechs Menschen haben sich bei einem Auffahrunfall in Niederzier im Kreis Düren verletzt. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin habe auf einen Parkplatz eines Einkauf-Zentrums abbiegen wollen, als eine 21-Jährige aus Düren mit ihrem Auto in den vor ihr bremsenden Wagen krachte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Auto der 37-Jährigen saßen am Samstagabend laut Polizei zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren sowie ein Jugendlicher. Die 21-Jährige hatte einen 26-jährigen Beifahrer dabei. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.