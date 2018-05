Zusammenstoß mit Boot: Vater und Sohn schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Beim Zusammenstoß mit einem Sportboot in der Neustädter Bucht sind der 36-jährige Fahrer eines Jet-Skis und sein sechsjähriger Sohn schwer verletzt worden. Vater und Sohn erlitten bei dem Unfall am Samstagnachmittag Schnittverletzungen und Knochenbrüche, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lebensgefahr bestünde nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der 57-jährige Fahrer des Sportbootes und die fünf Passagiere blieben unverletzt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an. Der Unfall ereignete sich bei einer großen Bootsmesse in der Neustädter Bucht, bei der auch Probefahrten mit Segel- und Motorbooten angeboten wurden.