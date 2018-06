Arbeiter bei Sturz von Rollgerüst schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt-Glewe (dpa/mv) - Beim Sturz von einem Rollgerüst hat ein Arbeiter in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwere Verletzungen an Kopf und Rücken erlitten. Der Unfall habe sich bereits am Montagnachmittag bei Arbeiten an einer Förderanlage ereignet, teilte die Polizei am Dienstag in Ludwigslust mit. Der 59-Jährige sei aus etwa 1,60 Meter Höhe unglücklich von dem Gerüst gestürzt. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Die Polizei schaltete das Landesamt für Gesundheit und Soziales ein.