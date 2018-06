Roller prallt gegen Auto: Zwei junge Frauen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Zwei junge Frauen sind mit ihrem Motorroller nahe Neustadt an der Weinstraße verunglückt. Die 17-jährige Fahrerin übersah am Freitagnachmittag beim Abbiegen ein Auto, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 17-Jährige und ihre gleichaltrige Begleiterin stürzten und wurden schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die jungen Frauen in ein Krankenhaus.