15-Jährige beim Baden ertrunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weira (dpa/th) - Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Sonntagabend in Weira (Saale-Orla-Kreis) beim Baden in einem Teich ertrunken. Wie die Polizei Saalfeld am Montag mitteilte, war das Mädchen mit ihrer Familie zum Baden an einem Teich in der Nähe des Gewerbegebietes Weira. Als sie mit ihrem jüngeren Bruder schwimmen war, ging sie plötzlich unter. Taucher der Wasserrettung konnten die 15-Jährige bergen, die Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.