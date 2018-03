Autofahrer bei Unfall an Bahnübergang schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Schienenfahrzeug ist ein 48-jähriger Autofahrer in Neumünster schwer verletzt worden. Der Triebwagen war am frühen Donnerstagmorgen ohne Fahrgäste in Richtung Neumünster Hauptbahnhof unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 48-Jährige in seinem Auto zwischen einer Schutzplanke und dem Schienenfahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Schwerverletzten nach etwa eineinhalb Stunden aus seinem Wagen befreien und in ein Krankenhaus bringen. Der 55 Jahre alte Zugführer wurde leicht verletzt. Die Unfallursache war noch unklar.