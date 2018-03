Auto kollidiert mit Zug: Mann verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Ein Auto ist in Neumünster mit einem Zug zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei in der Nacht zum Donnerstag verletzt. Weshalb es zu dem Unfall an einem Bahnübergang in der Altonaer Straße kam, war zunächst unklar. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn nach etwa eineinhalb Stunden aus seinem Fahrzeug befreien. In der Bahn befand sich laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nur der Lokführer. Er erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke sowie die Altonaer Straße waren vorübergehend gesperrt.