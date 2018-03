Mann verbrennt in seinem Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuenmarkt (dpa/lby) - In Oberfranken ist ein Mann nach einem Unfall in seinem Auto verbrannt. Seine Identität war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto war in den Morgenstunden nahe Neuenmarkt (Landkreis Kulmbach) aus zunächst ungeklärter Ursache von der regennassen Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing danach sofort Feuer. Als die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, entdeckten die Rettungskräfte den toten Mann im Auto.