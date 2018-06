19-Jährige stirbt bei Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuengörs (dpa/lno) - Ein junge Autofahrerin ist bei einem Unfall im Kreis Segeberg ums Leben gekommen. Die 19-Jährige sei am Freitagabend bei Neuengörs mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Auto prallte demnach gegen einen Baum, die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Warum der Wagen von der Straße abkam, war laut Polizei zunächst unklar.