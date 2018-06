Transporter kommt von Fahrbahn ab: Beifahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedland (dpa/mv) - Der 56 Jahre alte Beifahrer eines Transporters mit Pferdeanhänger ist bei einem Unfall am Freitag tödlich verunglückt. Das Gespann kam auf der B198 zwischen Hinrichshagen und Woldegk von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Der Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht geklärt. Während der Unfallaufnahme am Mittag war die B 198 voll gesperrt. Ob sich in dem Anhänger ein Pferd befand, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.