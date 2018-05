87-Jähriger flüchtet nach Unfall mit Verletztem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Munderkingen (dpa/lsw) - Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat einen Mann bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt und dann Fahrerflucht begangen. Den Senior erwarte ein Strafverfahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war er am Montag mit seinem Wagen auf einem Parkplatz in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) mit dem Motorroller eines 66-Jährigen gestoßen, der daraufhin umstürzte. Der 87-Jährige sei dann einfach weggefahren. Zeugen alarmierten demnach Rettungsdienst und Polizei, der sie das Kennzeichen des Autos durchgaben. Während die Polizei nach dem Mann suchte, kehrte er aus zunächst unklaren Gründen zum Parkplatz zurück. Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht, sagte ein Sprecher. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.