Rettungswagen prallte gegen geparktes Auto

Mossautal (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem geparkten Auto in Mossautal (Odenwaldkreis) sind an Heiligabend 60 000 Euro Schaden entstanden. Der Fahrer des Rettungswagens und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Eine im Fahrzeug transportierte Patientin kam ohne Blessuren davon. Laut den Ermittlern war der 21-jährige Fahrer von der Straße abgekommen und gegen das abgestellte Fahrzeug geprallt. Das Auto wurde durch die Wucht auf einen weiteren Pkw geschoben. Der Rettungswagen war nicht mit Blaulicht unterwegs. Die Unfallursache werde noch ermittelt, erklärte die Polizei.