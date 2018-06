Frontaler Zusammenstoß von zwei Autos: Frau kommt ums Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Morbach (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundestraße 327 in Morbach im Hunsrück ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich schwer und eine Person leicht verletzt. Aus unbekannter Ursache waren zwei Autos frontal zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Frau eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie trotz notärztlicher Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die B 327 war zunächst voll gesperrt.