Verfolgungsjagd: Fahrerin schleudert gegen Baum

Minden (dpa/lnw) - Viele zu hohe Geschwindigkeit an einer Temposchwelle ist einer Autofahrerin in Minden bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei zum Verhängnis geworden. Die Frau verlor in der Nacht zum Montag an der künstlichen Fahrbahnerhebung die Kontrolle über ihren Kleinwagen und prallte gegen einen Baum, teilte die Polizei mit. Die vermutlich nicht angeschnallte Fahrerin musste aus dem Kleinwagen, dessen Türen sich nicht öffnen ließen, befreit werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Um der Kontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung zu entgehen, habe die 28-Jährige zunächst immer mehr Gas gegeben und rote Ampeln missachtet. Der Tacho des hinter ihr mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Polizeiwagens habe Tempo 100 angezeigt. Als die Frau auf die Temposchwelle fuhr, die den Straßenverkehr beruhigen soll, habe der Wagen die Bodenhaftung verloren, schilderte ein Polizeisprecher. Das Auto stellte sich quer, kippte um und prallte gegen den Baum.

Die Polizei vermutet, dass die 28-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte und keinen gültigen Fahrerlaubnis besitzt.