Autofahrerin fliegt aus Kurve und prallt gegen Bäume

Michelstadt (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist im Odenwald von einer Landstraße abgekommen und mit ihrem Wagen gegen zwei Bäume geprallt. Bei dem Unfall am Freitagabend überschlug sich das Auto der 25-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen, wie eine Polizeisprecherin in Erbach am Samstag sagte. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie wegen Unachtsamkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie war allein zwischen Michelstadt und Bad König unterwegs.