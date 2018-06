Stein von Brücke geworfen? Lkw-Fahrer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg (dpa/sa)- Möglicherweise ein Stein hat auf der Autobahn 38 bei Merseburg die Frontscheibe eines Lastwagens durchbrochen. Der 46 Jahre alte Fahrer des Lasters sei durch die Glassplitter leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Halle am Montagmorgen mit. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Unbekannter einen Stein von einer Brücke zwischen Merseburg Süd und Merseburg Nord geworfen hat. Der Gegenstand sei am frühen Montagmorgen aber nicht gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.