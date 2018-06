Betrunkener Mann prallt mit Wagen gegen Baum: drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melle (dpa/lni) - Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag in Melle (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden leicht verletzt. Der Fahrer habe in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Beifahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften geborgen werden. Ob er lebensgefährlich verletzt wurde, war zunächst unklar. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab ein positives Ergebnis, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht.