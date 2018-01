Passagierschiff schrammt an Main-Brücke entlang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marktheidenfeld (dpa/lby) - Ein Passagierschiff hat auf dem Main im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart eine Brücke gerammt. Es sei am Sonntagnachmittag an einem Brückenpfeiler entlanggeschrammt, sagte ein Polizeisprecher. "Dabei ist wohl ein Stück abgebrochen." Die Autobrücke bei Marktheidenfeld sei gesperrt worden. Ein Statiker sollte an diesem Montag das Bauwerk begutachten. Das Schiff konnte laut Polizei seine Fahrt fortsetzen. An Bord seien keine Fahrgäste gewesen. Die Besatzung blieb unverletzt.