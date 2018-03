Autofahrer fährt über Rot: 63-Jährige schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin in Mannheim ist beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 63-Jährige ging am Montagabend über einen Fußgängerüberweg, als ein Autofahrer die rote Ampel missachtete und die Frau erfasste, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.