27-Jähriger prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler und stirbt

Mannheim/Viernheim (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 6 bei Mannheim mit seinem Wagen ungebremst gegen einen Brückenpfeiler gefahren und gestorben. Das Auto sei auf der Strecke Richtung Hessen mit großer Geschwindigkeit aufgeprallt, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Der Mann war alleine in seinem Fahrzeug unterwegs. Er war nach dem heftigen Aufprall bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Mannheim-Sandhofen und Viernheimer Dreieck eingeklemmt worden und musste geborgen werden. Das Auto sei durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teil gebrochen, sagte der Sprecher.