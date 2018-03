46-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bahnsen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen ist am Freitag ein 46-Jähriger ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Mann nach Angaben der Polizei während der Fahrt eingeschlafen sein. Er kam mit seinem Wagen am frühen Morgen bei Bahnsen in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der 46-Jährige starb noch am Unfallort.