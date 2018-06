Unfall mit Gasflaschen: Brand auf der A20 bei Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag auf der A20 im Kreuz Lübeck mehrere Gasflaschen auf einem Anhänger explodiert; zwei Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines Sattelzuges aus noch ungeklärter Ursache auf einen Absperranhänger auf, der wegen Baumaßnahmen auf dem rechten Fahrstreifen stand. Das geparkte Fahrzeug hatte laut Polizeibericht Gasflaschen geladen, wurde durch den Aufprall gegen die Mittelleitplanke geschleudert und fing sofort Feuer. Der Fahrer des Absperrfahrzeugs erlitt der Polizei zufolge schwere Verletzungen, der Sattelzugfahrer sei leicht verletzt worden.

Die Löscharbeiten an beiden Fahrzeugen und einem neben dem Absperranhänger geparkten fahrerlosen Pkw dauerten am frühen Abend an. Die A20 war in beide Richtungen voll gesperrt worden.