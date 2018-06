Sechsjährige von Auto erfasst und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Eine Sechsjährige ist in Limbach-Oberfrohna von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übersah eine 31-Jährige beim Ausparken das Mädchen, das zwischen zwei parkenden Wagen hindurch auf die Straße lief. Das Mädchen wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Es liegen keine schwerwiegenden Verletzungen vor, wie ein Polizeisprecher sagte.