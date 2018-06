Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Landkreis Zwickau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lichtentanne (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Zwickau sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden. Beim Abbiegen aus dem Ort Ebersbrunn auf die Staatsstraße 282a übersah der 56 Jahre alte Fahrer eines Kompaktvans einen geradeaus fahrenden Wagen, wie die Polizei mitteile. Durch die Kollision wurden in dem Auto der 36 Jahre alte Fahrer, seine 33-jährige Beifahrerin, ein dreijähriger Junge und eine 65-jährige Frau schwer verletzt. Alle vier mussten mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher und sein 30-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt.