Mann fährt in Straßengraben und lässt Auto liegen

Lengenfeld/Zwickau (dpa/sn) - Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist in Lengenfeld im Vogtland alkoholisiert in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei in Zwickau am Sonntag mitteilte, war er in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er ließ er das Auto am Samstagabend liegen und wurde von den Beamten in seiner Wohnung angetroffen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von fast einem Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige erstattet. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.