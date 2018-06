ADFC fordert mehr Sicherheit für Radler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Nach einer Serie tödlicher Fahrrad-Unfälle in Leipzig fordert der ADFC Sachsen Verbesserungen in der Rad-Infrastruktur. Zudem müssten Abbiege-Assistenten für Lastwagen endlich verpflichtend werden, sagte Konrad Krause, Landesgeschäftsführer des Radfahrclubs. In Leipzig sind in diesem Jahr schon drei Radler tödlich verunglückt. Sie wurden von Lastwagen überfahren.

Kleinere Kurvenradien, Ampelvorrangschaltungen für Radfahrer auf Kreuzungen und mit kleinen Pollern abgetrennte Radwege würden für mehr Sicherheit sorgen, sagte Krause. Pro Jahr kommen in Deutschland laut ADFC etwa 40 Radfahrer bei Unfällen mit Lastwagen ums Leben. 2018 seien es bereits 18 gewesen.